Paco León pide perdón por rodar esta escena de 'Kiki, el amor se hace': "Me avergüenzo de ello"

Paco León tiene a día de hoy una consolidada carrera tanto de actor como de director. Aunque comenzó como intérprete, pronto demostró que sus inquietudes iban más allá de la actuación, creando proyectos alabados por crítica y público, como 'Arde Madrid'.

Ya en 2016 Paco dirigió una película, 'Kiki, el amor se hace', cuyo tráiler puedes ver en el vídeo de arriba, en la que se exploraban diferentes filias sexuales. Pero hay una historia en particular de la que se arrepiente por la forma en la que la retrató en la película. Tiene que ver con una secuencia en la que un hombre droga a su mujer de forma continuada para violarla. Esta ha sido la reflexión de Paco León sobre ella:

"'KIKI' es una película que dirigí en el 2016. Un remake de una película australiana con diferentes historias donde se intenta normalizar diferentes filias sexuales y tratar la diversidad de las prácticas eróticas. Creo que es muy divertida e interesante y general me siento muy orgulloso de ella. Pero hay una de las historias donde un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella, por supuesto sin su consentimiento. Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes es imperdonable haber romantizado una violación sistemática. Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él", comienza diciendo.

"No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento. Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos. Y que con la mejor de las intenciones te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación. Me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Prometo seguir trabajando y aprendiendo", concluye Paco junto a una imagen de la película.

Pero esta no es la única reflexión que ha querido compartir el artista, y es que también ha explicado por qué ha decidido hablar de ello ahora. Todo comenzó a raíz de un Stories en el que la usuaria de Instagram @isinax se quejaba de esa escena en concreto de la película, y así se lo hacía saber a Paco León mencionándole en la publicación.

Así se inició la conversación de Paco León | Instagram (@pacoleon)

Tras esto, León decidió iniciar con ella una conversación mediante mensajes privados en los que asegura estar completamente de acuerdo con lo dicho por ella y le pide perdón por "no haber tenido la sensibilidad para tratar este tema". "Creo que lo oportuno es compartir esta reflexión y hacerla pública. Gracias por hacérmelo ver", termina diciendo Paco.

Así continúa la conversación de Paco León | Instagram (@pacoleon)

Y acto seguido León decidió efectivamente compartir la reflexión que has podido leer en la publicación en Instagram de arriba. Su acción ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores, y famosos compañeros del gremio como Leticia Dolera, Javier Calvo, Inma Cuevas o Alfonso Bassave han querido darle las gracias por sus inspiradoras palabras.

