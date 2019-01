El nuevo tráiler de 'Shazam!' demuestra que será el superhéroe más divertido de DC

El humor llega a DC por la puerta grande con 'Shazam!', la cinta en solitario del peculiar superhéroe interpretado por Zachary Levi.

Con un guiño a 'El Caballero Oscuro' y el Joker de Nolan, Warner Bros. asegura que "He's not so serious", como ya demuestran las nuevas escenas que nos adelanta el vídeo.

Jack Dylan Grazer ('IT') acompaña a Levi en el reparto además de Mark Strong y Asher Angel (como el niño en que se convierte Shazam!).

· · ·

