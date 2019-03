Dakota Johnson baila con el diablo en el nuevo avance de 'Suspiria', el perturbador remake de Guadagnino

Una compañía de baile ligada ligada a una sangrienta y turbia historia, así nos presenta el director Luca Guadagnino el remake de 'Suspiria'. Protagonizado por Dakota Johnson (Susie Bannion), una joven bailarina que se une a la compañía de ballet de Tilda Swinton (Madame Blanc).

Después de los espeluznantes tráilers de la cinta, ahora, un nuevo avance de la película nos demuestra porqué Johnson la calificó de "enfermiza", y es que el lema de la cinta, "entrega tu alma al baile" va al hilo de lo que podemos ver en este nuevo clip. El personaje de Johnson, Bannion, entrega su alma más allá del baile.

'Suspiria' es una nueva versión del clásico de terror de 1977, de Dario Argento. El nuevo lanzamiento es un proyecto apasionante que el propio Guadagnino calificó como "la experiencia más perturbadora que una persona puede tener". Con esta caracterización, no es de extrañar que la hija mayor de Melanie Griffith dijera que era difícil verla "sin vomitar".

El director de 'Call me by your name' confesó al medio The Hollywood Reporter que: "La película trata de sumergirse en un mundo de agitación y oscuridad intransigente". La cinta producida por Amazon Studios se estrenará el 7 de diciembre de 2018.