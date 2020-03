Las nuevas imágenes de 'Love Actually' revelan qué pasó con la pareja de Hugh Grant y Martine McCutcheon

La pareja de David y Natalie en 'Love Actually' | seestrena.com

Richard Curtis volverá para dirigir las distintas tramas, y ningún actor ha querido perderse esta reunión (a excepción de Emma Thompson, pero tenía una buena razón).

Ahora, en nuevas imágenes del rodaje, hemos podido ver uno de los regresos más esperados, el de Hugh Grant como el Primer Ministro, junto a su mujer, de nuevo interpretada por Martine McCutcheon.

Eso quiere decir que, ¡sí! David y Natalie siguen juntos después de 14 años. No te pierdas las fotos de lo que parece ser una rueda de prensa.

The PM, his wife and the writer who never worked out a good camera face. #rednosedayactually pic.twitter.com/TT0pZB5p2P — emma freud (@emmafreud) 5 de marzo de 2017

Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Lucia Moniz, Bill Nighy, Marcus Brigstocke, Chiwetel Ejiofor y Rowan Atkinson.

El estreno será el 24 de marzo en Reino Unido. ¿Lo sientes ya en tus dedos?