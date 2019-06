¿Es la nueva 'Hay un amigo en mí'? Descubre la canción central de la banda sonora de 'Toy Story 4'

Las canciones de la saga 'Toy Story' siempre han conjugado a la perfección el ritmo y la emoción. Detrás de estos éxitos se encuentra Randy Newman, compositor habitual de Pixar y ganador de dos premios Oscar a Mejor Canción Original: por 'If I didn't have you' de 'Monstruos SA' y 'We Belong Together' de 'Toy Story 3'.

Ahora ha creado 'The Ballad of the Lonesome Cowboy'. En las últimas horas el canal oficial de Disney Music ha publicado este animado videoclip en el que podemos escuchar la canción con la voz del cantante country Chris Stapleton.

¿Crees que es tan pegadiza como 'Hay un amigo en mí'? Lo comprobaremos tras el estreno de 'Toy Story 4', que llega a los cines el 21 de junio.

