El novio de Megan Fox, Machine Gun Kelly, se apuñaló cuando intentaba impresionar a la actriz

Machine Gun Kelly ha asistido al programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' con una camiseta con la cara de su pareja, Megan Fox, en su película 'Diabólica tentación'. El cantante de 31 años, cuyo nombre real es Colson Baker, ha hablado de una dolorosa payasada que realizó al principio de su relación con Fox.

El presentador Fallon hace referencia al amigo de Kelly, Pete Davidson, quien previamente ha contado una historia sobre como este se cayó del escenario de 'Saturday Night Live' después de intentar agarrarse al cómico cuando tenía un moratón en el coxis. Cuando le preguntan cómo se había hecho la lesión Kelly responde: "Tuve un enfrentamiento con Post Malone en una partida de beer pong".

Kelly admite que trató de impresionar al público con su introducción al deslizarse por una barandilla que tenía un pico gigante al final. "Esto también fue justo cuando empecé a salir con Megan. Fue una mala noche", dice riéndose. "Gané la partida de beer pong. Me fui a casa". Pero sus lesiones de esa noche no acabaron ahí.

"Travis [Barker] me regaló esto… me regaló un cuchillo que tenía un grabado del nuevo álbum. Y yo estaba como: 'Ah, mira esto. Esto mola mucho'. Y lo tiré hacia arriba y me cayó en la mano", explica.

El cantante dice que estaba tan ocupado mirando a Fox que terminó apuñalándose sin querer: "¿Sabes cómo la tiras hacia arriba y se supone que la coges? La miré y dije: 'Mira esto'", dice antes de hacer la mímica del cuchillo clavado en el costado de su mano haciendo una mueca de dolor.

Kelly bromea diciendo que en ese momento lo disimuló, pero añade: "Y a la mañana siguiente, en cuanto se fue, estaba como: 'Necesito puntos de inmediato'. Tengo un moratón en el coxis y un cuchillo en la mano".

La pareja lleva saliendo desde el 2020 y su intenso romance va cada vez más en serio. Una fuente le ha dicho a ET que es probable que le proponga matrimonio en un futuro: "Están muy enamorados y más que obsesionados el uno con el otro. Están listos para dar el siguiente paso en su relación". "Kelly ha estado diciendo a sus amigos que está planeando pedirle matrimonio", añade.

