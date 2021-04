No será He-Man: Noah Centineo abandona 'Masters of the Universe'

Noah Centineo es uno de los actores más reconocidos de la última generación gracias a películas de Netflix como 'La cita perfecta', 'Swiped' o la famosa 'A todos los chicos', la gran historia de amor adolescente que protagoniza con Lana Condor y que ha llegado a tener hasta tres películas.

Pero no son los únicos proyectos que tiene previsto el actor, ya que firmó para 'Black Adam' y también para interpretar a He-Man en una película de 'Masters of the Universe'. Sin embargo, tal y como revela Collider en exclusiva, Centineo ha salido del proyecto, obligando así a Aaron y Adam Nee, los guionistas y directores de la película, a volver al punto de partida.

Su papel en 'Masters of the Universe'

Noah Centineo habría firmado para interpretar al Príncipe Adam, también conocido como He-Man o el hombre más poderoso del universo, en la cinta que preparaban Sony y Mattel Films. En ella, Centieno debía luchar contra el malvado Skeletor para salvar el planeta Eternia y proteger los secretos del Castillo Grayskull.

"Ya no está vinculado a ese proyecto", reveló un representante de Centineo a Collider, sin desvelar los motivos. 'Másters of the Universe' está basada en la popular serie animada de la década de 1980 que sigue al príncipe Adam, un heredero del trono de Eternia que poseía la Power Sword, un arma que le permitió transformarse en la persona más poderosa del universo, He-Man.

