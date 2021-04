"No se lo digáis a La Roca": El impresionante cambio físico de Noah Centineo en su preparación para 'Black Adam'

Definitivamente Noah Centineo, protagonista de la trilogía de 'A todos los chicos de los que me enamoré', ha pasado página respecto a las comedias románticas.

Este mismo miércoles Netflix anunciaba que el siguiente proyecto del actor sería el de una serie dramática, que por el momento no tiene título, y que contará la historia de un abogado de la CIA que "se ve envuelto en una trama política de poder internacional cuando un antiguo activo amenaza con exponer la naturaleza de su relación a largo plazo con la agencia a menos que la exoneren de un delito grave".

Se desconoce por el momento cuál es el papel que interpretará Noah Centineo en su nueva serie. En cualquier caso el actor está en la actualidad muy ocupado rodando 'Black Adam' junto a Dwayne Johnson. Un papel tan exigente a nivel físico como el de Atom Smasher ha requerido que el joven intérprete se machaque en el gimnasio para modificar su físico.

¿Y qué mejor maestro que el mismísimo Dwayne Johnson? Parece que La Roca le ha impuesto a Noah Centineo una dura rutina de alimentación y entrenamiento, y sin duda está dando sus frutos.

Aunque como todos, Noah Centineo se permite algún que otro 'capricho' de vez en cuando. Así, en una de sus últimas publicaciones de Instagram, ha mostrado uno de sus entrenamientos, donde podemos ver que su cuerpo está más fibrado y musculado que nunca, y a la imagen le acompaña este texto:

"Me he comido 4 hamburguesas con queso y una coca cola para mi pre cena... y ni siquiera es mi cheat day (día libre de dieta). No se lo digáis a @therock".

Como estrategia para que no se entere Dwayne Johnson, mencionarle en la publicación no parece muy efectivo. Sin duda estos dos actores se llevan a las mil maravillas, tal y como se muestra en sus redes sociales. ¡Pronto lo veremos en 'Black Adam'!

