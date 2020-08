¿No es la misma historia? Stephenie Meyer explica la oscura diferencia entre 'Crepúsculo' y 'Midnight Sun'

'Crepúsculo' no pasa de moda, y el pequeño pueblo de Forks ha vuelto a nuestros hogares más de 10 años después. Stephenie Meyer, autora de la historia, ha publicado ahora la última novela de la saga vampírica, 'Midnight Sun', y como era de esperar viendo los fans que aún conserva, no se habla de otra cosa.

Aunque para Stephenie Meyer, esto no estaba tan claro, pues ella misma ha confesado que ha tardado tantos años en publicarla por las inseguridades que sentía. "Había una variedad de diferentes presiones que me influenciaban: los fans, mi madre, la irritación de una historia inacabada. Honestamente, era más un proyecto que sentía que debía hacer que uno que quería hacer. Escribir no siempre es divertido y fácil", confesaba en una entrevista.

Pero sobre todo de lo que ha hablado y que más preocupa a los fans es de los detalles clave para entender el porqué de esta nueva novela, contada desde el punto de vista de Edward Cullen y no, no es exactamente como 'Crepúsculo'. Su explicación y todos los detalles, en el vídeo de la noticia.

