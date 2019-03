¿TANTOS AÑOS PARA ESTO?

Los fans del Universo Marvel han podido ver los comienzos de Nick Fury (Samuel L. Jackson) como agente de S.H.I.E.L.D. en 'Capitana Marvel', que acaba de estrenarse arrasando en taquilla. Pero no están tan contentos con la explicación a su parche en el ojo, un misterio que lleva muchos años oculto. Ojo, que en el vídeo hay spoilers si aún no has visto la película.