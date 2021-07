Will Smith estuvo a punto de no protagonizar 'Independence Day': "Con un negro no va a funcionar"

'Independence Day' es uno de los clásicos del cine de invasiones alienígenas, y el éxito de la película protagonizada por Will Smith es innegable, ya que la influencia que ha tenido en la industria es más que palpable. Sin ir más lejos, 'La guerra del mañana' es un claro ejemplo de esto, dicho por el mismo Chris Pratt.

Sin embargo, la producción podría haber sido muy diferente. Así lo ha revelado ahora su guionista Dean Devlin, junto con el director Ronald Emmerich, que han querido hablar de uno de los grandes problemas que hubo en el proceso de selección de actores. Parece ser que el estudio por aquel entonces no tenía muy clara la participación de Will Smith.

"El único personaje que teníamos claro desde el día uno era a Jeff Goldblum. Conforme trabajábamos en el guion, podría haber hecho una imitación de Jeff Goldblum. Luego basamos a su padre en mi abuelo, quien también se llamaba Julius", cuenta en The Hollywood Reporter.

Jeff Goldblum en 'Jurassic World: El reino caído' | Universal Pictures

A esto quiso añadir el director de la película, Roland Emmerich: "Ethan Hawke también estaba en nuestra lista, pero pensé que era demasiado joven".

"Estaba muy claro que tenían que ser Will Smith y Jeff Goldblum. Esa era la combinación en la que habíamos pensado. El estudio dijo, 'No, no nos gusta Will Smith. No lo aprobamos. No funciona en mercados internacionales'", revela.

"Dijeron, 'Con un negro no va a funcionar, vais a matar nuestros ingresos en el extranjero'. Y nuestro argumento fue, 'Bueno, la película va sobre alienígenas. Irá bien en el extranjero'".

Incluso vivieron un ultimátum, según cuenta Emmerich: "Estábamos a punto de empezar el rodaje y aún no teníamos confirmados a Will y a Jeff", recuerda el cineasta. "Entonces me planté: 'La gente de Universal me está llamando todos los días, así que dadme a esos dos actores o me voy con ellos".

Estos fueron los problemas que se vivieron en 'Independence Day antes de comenzar su rodaje. Parece que al final, por suerte, Fox dio su brazo a torcer y pudimos disfrutar de Will Smith en esta batalla contra los alienígenas.

Seguro que te interesa:

La petición de Will Smith a sus fans tras ver su cara de sufrimiento entrenando