Muere Penny Marshall, actriz de 'Laverne & Shirley' y directora de 'Big'

Penny Marshall saltó a la fama con la serie 'Laverne & Shirley' y se consagró como directora con títulos como 'Big', 'Ellas dan el golpe' o 'Despertares'. Fue la primera mujer en dirigir una película que recaudó en taquilla más de 100 millones de dólares.

La causa de la muerte se debe a severas complicaciones de la diabetes que padecía, según ha confirmado Michelle Bega, portavoz de la familia. "Esperamos que su vida siga inspirando a otros a pasar tiempo con su familia, a trabajar duro y a hacer sus sueños realidad", ha añadido Bega en el comunicado.

"Nuestra familia está rota por el fallecimiento de Penny Marshall", ha dicho la familia Marshall. Su exmarido, Rob Reiner, también ha recordado a la actriz: "He amado a Penny. He crecido con ella. Nació con un gran talento. Nació con sentido del humor y con el instinto para saber utilizarlo. He sido muy afortunado por haber vivido con ella y su humor. La echaré de menos".

Marshall dio el salto a la fama en la década de los 70 con 'Laverne & Shirley', serie que protagonizó junto con Cindy Williams. Su trabajo en este programa, que estuvo en emisión desde 1976 hasta 1983, le valió tres nominaciones a los Globos de Oro.

Marshall era hermana del famoso productor y director Garry Marshall, realizador de títulos como 'Pretty Woman' y la saga 'Princesa por sorpresa' y que falleció en 2016.