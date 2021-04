El motivo por el que Angelina Jolie ha tenido que volver a la interpretación durante su batalla legal con Brad Pitt

La batalla por la custodia de sus hijos entre Angelina Jolie y Brad Pitt continúa y la situación ha ido escalando después de que la actriz presentara pruebas y testimonios de violencia doméstica contra su exmarido.

En una entrevista dedicada a su último proyecto 'Those Who Wish Me Dead', en el que la actriz da vida a Hannah, una bombera brusca y dura a la que se le encomienda la protección de un niño de 12 años (Finn Little), Jolie se ha sincerado sobre su situación actual y por qué ha decidido ceñirse a la interpretación en los últimos tiempos.

"Me encanta dirigir, pero ha habido un cambio en mi situación familiar que no me ha permitido dirigir durante unos años", dice la estrella, que lleva desde 2016 en proceso de divorcio con Brad Pitt y en varias batallas por la custodia de sus hijos.

"Necesito hacer trabajos más cortos y estar más en casa, así que en cierto modo he "decidido" ceñirme a trabajar papeles de interpretación. Esa es realmente la verdad de por qué no estoy dirigiendo ahora mismo", asegura.

Su nueva visión como directora

Angelina también ha explicado que su experiencia como directora ha hecho que cambie su forma de abordar el cine. "En términos muy técnicos, soy más consciente de lo que el director necesita, y de los otros retos a los que se enfrenta, y de cuántas piezas diferentes se mueven", explica. "Ahora, no puedo permitirme desempeñar ese rol debido a mi situación familiar".

Además, la ganadora de un Oscar ha contado cuál fue su mayor reto dentro de la película: "dejar de ser demasiado amable", en otras palabras, reprimir sus propios instintos paternales. Algo bastante irónico ya que podemos observar que es capaz de dejar todo a un lado por sus hijos.

'Those Who Wish Me Dead' marca el esperado regreso de Jolie al mundo de acción, y se estrenará el 14 de mayo. Después, Jolie participará en la esperada 'Eternos' de Marvel, en la que se presenta un nuevo equipo de superhéroes que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Esta saldrá a la luz el 5 de noviembre de 2021.

