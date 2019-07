Momo es una leyenda que circuló por Internet hace ya un año, pero todo comenzó en 2016 por la escultura de la artista japonesa Keisuke Aiso, la cual creó la cabeza para una exhibición de arte en Tokio. La escultura recibió el nombre de Madre Pájaro, inspirada en la leyenda de Ubume, un yokai o demonio japonés que se dedica a raptar niños.

La viralización de la escultura se llevó a cabo por unos bromistas con el título El reto de Momo, un juego espeluznante con el propósito de hacer que los niños se autolesionaran. El reto llegó muy lejos, incluso famosos como Kim Kardashian alertaron sobre la práctica.

Ahora, la leyenda llegará a los cines de la mano de Roy Lee e Ichise, los cuales ya trabajaron juntos en películas como 'The Ring' o 'The Grudge'. Ambos están muy familiarizados con el género de terror, produciendo incluso ambas entregas de 'It'. La temática ya inspiró la película 'Getaway', pero esta entrega seguirá un enfoque totalmente diferente.

