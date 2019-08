El actor Damon Herriman ha saltado a la fama con la serie de 'Midhunter' durante la segunda temporada y bajo las órdenes de David Fincher. Tras este trabajo que ha sido clave para seguir desarrollando su carrera, el actor fichó por la nueva ficción de Quentin Tarantino 'Érase una vez en Hollywood'.

La peculiaridad es que el actor repite papel en ambas ficciones, encarnando al asesino Charles Manson. A pesar de interpretar a la misma persona aparece muy distinto en las dos versiones, principalmente por su ubicación histórica. 'Érase una vez en Hollywood' se sitúa en 1969 mientras que la serie de Fincher se localizaba en la década de los 80.

Esta separación temporal da lugar a dos versiones del asesino muy distintas, en el primero apareciendo al principio de su vida como criminal y en la segunda ya envejecido, con algunas escenas que representan su vida en prisión. El papel de la serie fue anterior a trabajar con Quentin Tarantino aunque no se haya estrenado, pero tal y como explica Damon Herriman en una entrevista en el podcast 'Back to One': "él sabía que lo había hecho. Habría sido raro mantenerlo como un secreto".

A partir de la sorpresa creada por que el actor fuera dos veces el mismo personaje, Herriman ha llegado a la conclusión de que se ha creado por sus fechas de estreno, muy cercanas entre sí.

También aprovechó para hablar sobre su relación con el director mientras grababa 'Érase una vez en Hollywood' y el personaje al que volvía: "El tema no salió mucho. Me preguntó "¿ya has hecho lo de Fincher?", le dije "sí, hace unas semanas". Él me respondió "genial, ¿y cómo ha ido?" contesté que "muy bien". No preguntó nada más sobre ello, y no me dijo que quería que hiciera algo diferente". Ya había suficientes cosas que encontraba distinto en este Charles Manson, mi físico era distinto".

Además elogió la forma de trabajar de Tarantino: "no decía "haz esto así", sino que actuaba él mismo mientras lo decía. Hacía que entendieras muy claramente lo que buscaba. Era suficiente. A veces las lecturas de guión son lo mejor".

