Miles Teller se defiende de las críticas desmintiendo ser antivacunas con un contundente mensaje

Miles Teller ha protagonizado algunas historias un tanto complicadas en los últimos meses, desde que en mayo se conoció que había recibido una paliza en un baño y comenzaron a circular rumores de una posible deuda por parte del actor.

Además, el pasado septiembre también se reportó que Miles se habría negado a vacunarse y como consecuencia había dado positivo en COVID-19 retrasando en verano la producción de su nueva serie, 'The Offer'.

Aunque la noticia fue desmentida por su representante de forma breve en aquel entonces, ahora que Miles Teller ha protagonizado uno de los vídeos más comentados del momento toda la polémica ha vuelto a salir a flote.

Nos referimos al vídeo musical de Taylor Swift de la canción 'I Bet You Think About Me', que ha sido además el debut en la dirección de su amiga Blake Lively.

El vídeo, que se estrenó hace unas horas, está cerca de las 8 millones de visualizaciones y se ambienta en una boda del ex de Taylor, al que ha dado vida por sorpresa Miles Teller (junto a su mujer en la vida real, Keleigh Sperry, como la novia).

Su aparición sorpresa ha levantado todo tipo de comentarios, desde la alegría de sus fans y la sorpresa de algunos hasta el rechazo de otros que han querido recordar su presunto reciente estatus como antivacunas.

No obstante Miles ha decidido romper su silencio y pronunciarse para intentar acabar con estas acusaciones y ha mandado este mensaje a través de Twitter:

"Hola chicos, no suelo sentir la necesidad de responder a rumores aquí pero, estoy vacunado y lo he estado desde hace tiempo. La única cosa de la que soy "anti" es odio", declara contundente.

A continuación puedes ver el vídeo que ha hecho reflotar la popularidad de Teller de la noche a la mañana.

