Michael Caine explica por fin el final de 'Origen' y la clave te va a explotar la cabeza

El director de 'Origen', Christopher Nolan, siempre ha mantenido la incógnita acerca del final de la película. Como recodaréis los que hayáis visto la cinta, la última escena de 'Origen' muestra a Dominick Cobb (Leonardo DiCaprio) reuniéndose con sus hijos y su suegro (Michale Caine). Esta parte nos mostraría si la escena sería o no un sueño al ver si la peonza (tótem) caía al suelo, pero Nolan cortó la imagen antes de que esto sucediera. A raíz de este final, muchos han especulado sobre si Cobb se reunía finalmente con sus familiares o simplemente estaba atrapado en un sueño. Ahora, Caine tiene la respuesta.

Leonardo DiCaprio 'Inception' | Warner Bros

Según recoge el medio 'The Independent', Caine ha revelado la verdad sobre esta escena final, que daría sentido a toda la película. El intérprete ha confesado que no entendió muy bien qué escenas eran reales y cuáles no cuando le entregaron el guion, así que decidió preguntárselo directamente a Nolan. "Le dije, no entiendo qué partes son un sueño y cuáles son realidad. Él me contestó, "bueno, cuando tú estés en escena, es real". Entonces, las partes de la películas en las que aparezco son reales, si yo no estoy, es un sueño". Con esta impactante declaración podemos deducir que la escena final es real y que DiCaprio consiguió reunirse con sus seres queridos.

Aun así, el director ha mantenido siempre que a Cobb no le importaba si estaba soñando o no, solo que estaba junto a su familia. Unas palabras que estarían reforzadas por Caine, ya que el hecho de que Cobb no estuviera preocupado podría deberse a que el personaje era consciente de que estaba en el mundo real.

Caine también alabó a Nolan por darle la oportunidad de interpretar grandes papeles cuando estaba en la etapa final de su carrera profesional. "Le considero mi amuleto de la suerte, porque cuando cumplí los 70 y el mundo comenzó a cerrarse a mi alrededor, contactó conmigo para 'Batman Begins' e hizo que mi carrera como actor se relanzara. "Cuando llegas a los 70, 75 crees que todo ha terminado, con esta edad he hecho siete de las mejores películas de mi carera". El intérprete ha trabajado también para el director en 'Interestellar' y 'El truco final'.