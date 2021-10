Michael Caine desmiente su retirada del cine

El mundo del cine parecía que se había quedado sin el talento de Michael Caine ya que todo indicaba que el actor había anunciado su retirada de la interpretación. Es evidente que Caine ha tenido una transformación en su vida profesional, pero muchos de sus fans se quedaron de piedra al escucharle.

Durante una entrevista en el podcast Kermode and Mayo's Film Review, Michael hizo unas declaraciones en las que quedaba claro que 'Best Sellers' tenía pinta de que iba a ser su última película. De esta manera Michael: "Curiosamente ha resultado ser mi último papel".

"No he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que me afecta a las piernas, por lo que no puedo caminar muy bien. Y también escribí un libro, un par de libros, que se publicaron y tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Lo cual es precioso, porque como actor tienes que levantarte a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor empiezas a escribir sin moverte de la cama", termina añadiendo.

Además, Michael no pudo ser más tajante y cuando le preguntaron directamente si podía ser su última película respondió: "Creo que será mi última película, sí. Honestamente no ha habido ofertas desde hace dos años, porque nadie ha hecho ninguna película que quiera hacer. Además, tengo 88 años. No hay muchos guiones con un protagonista de 88 años".

Michael Caine aclara sus palabras y no se ha retirado del cine

La respuesta de Michael Caine no podía ser más alarmante para sus seguidores y las redes sociales estaban ardiendo en ese momento. Pero, por suerte, ha sido el propio Caine quien ha desmentido que se haya retirado de la actuación.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el actor ha querido negar que se haya retirado: "No me he retirado y parece que hay mucha gente que no lo sabe", escribe, aliviando así a sus fans.

