"Se me fue": Meryl Streep confiesa la extraña experiencia que ha vivido en su último rodaje después de estar sola en cuarentena

La pandemia del coronavirus ha cambiado radicalmente la industria del cine, tanto en el calendario de estrenos como en los protocolos de los rodajes durante este tiempo tan complicado.

Los protocolos sanitarios y normas deben cumplirse por la seguridad de todo el equipo, aunque eso pueda acabar afectando al trabajo en alguna ocasión, incluso si eres Meryl Streep.

La veterana actriz ha hablado en el programa de Stephen Colbert sobre el extraño momento que ha tenido al comenzar el rodaje de su nueva película dirigida por Adam McKay, 'Don't Look Up', donde es la presidenta de Estados Unidos y cuyo elenco estelar ya ha levantado mucha expectación: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Matthew Perry, Timothée Chalamet o Jonah Hill la acompañan en el reparto.

"Teníamos la primera escena el viernes y yo lo hice tan mal. He estado en cuarentena porque tienen que ser muy cuidadosos, y estoy completamente sola. Mi primera escena era entrando a un estadio con 20.000 personas como la presidenta, mi enorme cara en la pantalla gigante", relataba.

"Y se me fue la cabeza completamente, no podía recordar nada", admite, asegurando que no es algo "para nada" normal en ella.

"Para empezar, no había 20.000 personas obviamente. Los duplicarán por ordenador. Había algunos extras por el estadio. Gente independiente separada por seis metros de aire, con mascarillas y visores transparentes. Toda la situación es tan extraña y fuera de lugar y desconcertante. Tengo que conseguir controlarme para el lunes", confesaba la actriz de 71 años.

