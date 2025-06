Ana de Armas rompió a llorar antes de "quemar a 100 personas" en Ballerina: "Nunca había visto a nadie arder"

Ya está en cines Ballerina, la nueva entrega de la saga John Wick, en la que Ana de Armas toma el testigo de Keanu Reeves como la asesina Eve Macarro, que intentará averiguar quién está detrás del asesinato de su padre enfrentándose a la Alta Mesa.

Como no podía ser de otra manera en la saga, la película despliega todo un arsenal de escenas de acción en las que la actriz hispanocubana se desenvuelve a las mil maravillas, ganándose los elogios de Tom Cruise.

Ana de Armas en Ballerina | Diamond Films

La intérprete se ha enfrentado a peleas a cuchillo, persecuciones en la nieve, duelo contra el mismísimo Baba Yaga... Pero si hubo una escena que le marcó hasta tal punto de romper en lágrimas fue la que usa un lanzallamas contra sus enemigos.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Ana de Armas ha recordado cómo "el primer día que el equipo de especialistas estaba practicando con el fuego, me dijeron que fuera a practicarlo antes del rodaje, y yo dije: 'No, no, no, estaré bien'", pero tras la insistencia de los especialistas, la actriz accedió a quemar a un actor de riesgo que estaba cubierto de grasa para protegerse.

"Me dijeron: 'Bueno, adelante. Solo quémalo'. Y lo hice, y me puse a llorar", ha desvelado.

Ana de Armas en Ballerina | Lionsgate

"Fue muy emotivo. Nunca había visto a nadie arder, aunque sea falso", aseguró, aunque después de esta prueba pudo rodar la escena definitiva sin llorar.

"Resultó ser una experiencia increíble", ha comentado. "Entonces quemé como 100 personas. Me alegro de haber practicado el día anterior, y llorar el día anterior. Pero es increíble ver lo que hacen los especialistas".

Por su parte, el director de la cinta, Len Wiseman, añadió que "fue horrible prenderle fuego a alguien con un lanzallamas, aunque estuviera actuando. Fue una secuencia larga. Fue brutal".