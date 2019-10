El pasado 20 de abril la actriz Stefanie Sherk, mujer del también actor Demian Bichir, se suicidó en la piscina de su domicilio. Seis meses después de su fatídica muerte su marido, al que hemos visto recientemente en la película de terror 'La Monja', ha dedicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"En cada hora de este amanecer eterno he sentido tu mano sujetando la mía, he visto tus brazos extendidos para sostener mi cara exhausta en tus curativas manos. En mis momentos mas solitarios, donde no hay ningún sol que ilumine mi camino, he visto tus ojos de color azul cielo guiando los míos".

"Aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis noches angustiosas en alegres días. Es tu nombre el que me rescata de mis horas más oscuras. Tu nombre de amor y gracia real. Tu nombre que siempre puedo decir para rezar en voz alta hasta que solo la felicidad reina de nuevo. Hasta que vea ese rayo cegador saliendo directamente de tu alma, para siempre puro, para siempre amado, para siempre viviendo en un lugar tan tranquilo, tan brillante donde tú y yo nunca más volveremos a estar separados. Te extraño profundamente, Stefanie Sherk", termina diciendo Bichir.