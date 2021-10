"Mejora cada día": Armie Hammer continúa en rehabilitación por su adicción al alcohol, sexo y drogas

Armie Hammer es uno de los protagonistas que protagoniza 'Call me by your name' junto a Timothée Chalamet. En la cinta, ambos actores interpretan a Elio y Oliver, dos personajes que comparten una historia de amor, la cual enamoró a la crítica y al público.

En mayo de este año Hammer fue ingresado en un centro de rehabilitación para tratar sus graves adicciones al alcohol, al sexo y a las drogas. Desde entonces, el actor permanece ahí y está dispuesto a quedarse el tiempo que sea necesario para recuperarse del todo.

Armie es totalmente consciente de que estaba en un lugar "increíblemente peligroso" antes del tratamiento y no quiere volver a caer. Por ello, todavía se desconoce hasta cuándo se quedará en el centro o cuándo volverá a retomar su carrera profesional. Lo que sí que se sabe es que quiere mejorarse completamente para volver al ruedo más fuerte que nunca.

Según cuenta TMZ, fuentes cercanas a Hammer dicen que está "prosperando" en el centro de Florida, y los que le rodean sienten que ha cambiado (para mejor) desde que llegó. Incluso dicen que notan una gran diferencia en su propia voz.

Hammer se ha asegurado de mantener el contacto con sus hijos y sus seres queridos. A través de Facetime, la estrella les va contando sus progresos, mientras que ellos le mantienen al día con sus vidas.

Acusaciones de abusos sexuales

Meses antes de ser ingresado en una clínica de rehabilitación, Armie había sido acusado de abusos sexuales y casos de violencia. Durante ese tiempo, varias chicas sacaron a la luz casos de canibalismo, abuso y violación contra el actor. Sin embargo, el actor ha negado estas acusaciones en todo momento.

Hammer no ha sido visto públicamente desde que se ha sometido a tratamiento, pero en su momento calificó las acusaciones como "afirmaciones de mierda" y como "ataques viciosos y espurios en línea contra mí", según indica Daily Mail.

Su mujer, Elizabeth Chambers, y él anunciaron que se separaban en julio de 2020, pero su divorcio todavía no se ha finalizado. No obstante, antes de someterse a rehabilitación, pudimos conocer a su nueva pareja, Lisa Perejma, una higienista dental de las Islas Caimán, donde vivía Armie desde 2020 antes de mudarse a la clínica en Florida.

Según una fuente cercana a Daily Mail, su nueva pareja "le cambió la vida a Hammer". Una fuente anónima afirma que la pareja siguen juntos: "Siguen juntos, ella ha estado por la isla recientemente y creo que tiene previsto verle cuando salga de rehabilitación, ha sido un gran apoyo para él".

"Tiene un fuerte vínculo y muchos amigos en común, ella se alegra de que él esté recibiendo la ayuda que necesita urgentemente por el bien de sus hijos y su futuro", añade.

