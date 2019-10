Aunque parece que los actores protagonistas volverán para 'Matrix 4', Warner Bros. está buscando a otro intérprete para que dé vida a una versión más joven de Neo, según asegura el periodista de Variety Justin Kroll.

Así lo ha dejado caer en el podcast de Robbie Fox 'My Mom's Basement'. ¿Quién crees que pega para el papel? Al parecer este nuevo fichaje se unirá a Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves en la nueva cinta escrita y dirigida por Lana Wachowski. En esta ocasión su hermana no participará en la película, aunque no se ha dado una versión oficial.

En el momento de anunciar la noticia de la realización de 'Matrix 4', el director de Warner Bros., Toby Emmerich, explicó que "no podemos estar más emocionados de volver a Matrix con Lana. Es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo el nuevo capítulo de 'Matrix'".

Por su parte, Lana ha contado a Variety que "muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad son aún más relevantes ahora si cabe. Estoy muy feliz de tener a estos personajes en mi vida y agradecida por tener otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos".

