"Olvidé que estábamos en el set": Margot Robbie revela que golpeó en la cabeza de verdad a Sebastian Stan en 'Yo, Tonya'

La propia Margot Robbie ha constatado que ella es una actriz de método, muy seria y rigurosa. Hace poco, Robbie contaba cómo durante su casting para 'El lobo de Wall Street' improvisó un violento gesto, que realmente no constaba en el guion de la película. En concreto, lo que hizo fue pegarle una tremenda bofetada al mismísimo Leonardo DiCaprio, lo que le valió la admiración del aclamado director Martin Scorsese.

Con este atrevimiento, la actriz evidenció que ella es una artista que realmente vive su profesión y que se sumerge de lleno en la psicología de los personajes a los que interpreta. Para el magazine Variety, declaró que su proceso a la hora de prepararse un papel consiste en "hacer un montón de investigación, considerando cada opción, conociendo cada situación, escenario, pensamiento o motivación" relacionada con su personaje, para así ser capaz de "soltarlo todo cuando pisa el set de rodaje".

Y exactamente eso es lo que hizo cuando en 2017 le tocó interpretar a la controvertida y en su momento muy prometedora figura del patinaje, Tonya Harding. En esta película basada en hechos reales Robbie se puso en la piel de Harding, por lo que tuvo que hacer suyo el fuerte y marcado carácter de la patinadora.

Es evidente que lo hizo de maravilla y no lo decimos solo por todas críticas positivas que recibió su actuación, también en base a la experiencia vivida por el co-protagonista, Sebastian Stan. Según recogía el portal del New York Magazine, Vulture, Robbie aseguro que se dejó llevar tanto por su personaje que durante la filmación de una de las escenas, "olvidó que estaba en un set de grabación y que ella no era Tonya" y que Stan "tampoco era Jeff". Hasta tal punto se involucró Margot Robbie con su personaje, que acabó golpeando a su compañero Sebastian en la cabeza.

Podemos decir que dentro de la profesionalidad y el ejercicio de contención que implica rodar una escena en la que los intérpretes deben hacer uso de cierta violencia verbal, esta es una anécdota divertida. A quien no sabemos si lo ocurrido le hizo tanta gracia es a su compañero Sebastian Stan...

