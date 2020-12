¿Que hizo qué? La 'violenta' acción con la que Margot Robbie convenció a Martin Scorsese de que era perfecta para 'El lobo de Wall Street'

Si Margot Robbie es, hoy en día, una de las actrices de mayor relevancia en Hollywood, se debe a su brillante actuación en 'El lobo de Wall Street'. Aquella película le brindó la oportunidad de saltar a la fama internacional y consolidarse como uno de los nombres más deseados para cualquier proyecto cinematográfico.

A raíz de aquel trabajo, Robbie cosechó éxitos de la talla de 'Yo Tonya', 'Once Upon a Time In Hollywood' o 'Focus', entre otros. Sin embargo, la actriz sabe a la perfección lo complicado que es llegar a los altares de la industria y forjar una buena carrera como intérprete.

Y es que, la forma en la que Margot Robbie consiguió su papel en 'El lobo de Wall Street', fue propia de una persona de un talento inconmensurable como ella. La actriz llevó a cabo, durante su primera audición para la película, una acción que dejó en silencio a todo el equipo de rodaje y que cautivó al director de la cinta, Martin Scorsese. En el vídeo de arriba te explicamos qué fue lo que hizo.

