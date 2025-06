Stephen Graham cuenta el "aterrador" momento cuando fue operado de urgencia en un avión

Stephen Graham se convertía recientemente en uno de los actores más vistos en muchos hogares después del estreno de Adolescencia, la cual superó oficialmente a Stranger Things y se ha convertido en la segunda serie en inglés más vista de la plataforma.

El próximo gran papel del actor británico será en el biopic de Bruce Springsteen, en el que dará vida al padre del cantante, Douglas "Dutch" Springsteen. Por ello, ha aparecido en el late night de Seth Meyers, aunque durante la entrevista, Graham ha contado su traumática experiencia en uno de sus últimos vuelos a Estados Unidos.

"Fue una experiencia increíble. Mira, tengo una cierta edad, ya sabes. Para quien no lo sepa, una vez cumples 45 años, tiendes a ir al baño bastantes veces", ha comenzado explicando el actor, así que para solucionar esa molestia, se sometió previamente a un procedimiento no invasivo diseñado para reducir las veces que tenía que ir al baño, agrandando ligeramente la próstata.

Stephen Graham como Eddie Miller en el final de Adolescencia | Netflix

Así, tras pasar unas dos horas y media en el avión, Graham sintió la necesidad de ir al baño, pero se dio cuenta que no podía orinar: "Oh, esto no se siente bien. Entonces, el tonto Stephen pensó: 'Si vuelvo a mi asiento y sigo bebiendo agua, en algún momento sucederá'. Así que volví a mi asiento, pedí más agua y luego volví al baño y no salió nada".

"Sabes cuando estás haciendo fuerza, cuando te mueres por ello... Y miré hacia abajo y tenía como una pequeña tripa de embarazada", dijo entre risas antes de revelar el terrible susto. "En pocas palabras, de repente salió, pero era solo sangre. Fue muy aterrador".

"No pude detener esa trayectoria de sangre y empecé a tener un ligero ataque de pánico", indicó.

Stephen Graham en Adolescencia | Netflix

"Así que me recuperé y mientras limpiaba todo ese desastre miré por la ventana y me entraron ganas de llorar", admitió. Sin embargo, algo le vino a la mente. "De repente tengo esa abrumadora sensación de calma, medito, y recordé que había un médico a bordo".

El actor recordó que le conoció en el autobús de camino al avión y se tomó un selfie con ese médico. Tras comunicar su situación con el personal de a bordo, el médico y otro cirujano hablaron con él y le explicaron que le iban a operar en el avión: "Consiguieron un kit de emergencia y esterilizaron el área".

Tras hacerse con un catéter, le realizaron la intervención mientras las azafatas les tapaban con unas cortinas: "El alivio fue increíble, como puedes imaginar. Fue un pequeño coágulo que se quedó atascado detrás de mi uretra. Entonces fui al baño y fue una de las experiencias más agradables que yo y mi pene hemos experimentado".

Después del cateterismo, el intérprete no dudó en posar en distintas fotos que fueron enseñadas en el programa con el personal y los médicos que le habían realizado el cateterismo. Sin duda, un susto con final feliz.