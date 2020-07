Mara Wilson, la actriz de 'Matilda', revela que recibió cartas de "viejos espeluznantes" cuando era niña

Todos queríamos ser Matilda Wormwood, mover objetos con la mente, devorar libros con esa facilidad y vengarnos de nuestros enemigos con el poder mental. La estrella que la interpretaba a 'Matilda' Mara Wilson, maravillaba al mundo con su actuación con tan solo 8 años, junto a Danny DeVito quien era su padre en la película.

Pero ella también pagó el precio del éxito a su temprana edad. A demás de interpretar a la dulce 'Matilda', participó en otros éxitos, como 'Señora Doubtfire' junto con el gran Robin Williams o 'Milagro en la calle 14'. Con este prometedor futuro Mara Wilson se alejó de la fama. ¿Qué motivos tuvo para tomar esta decisión?

La joven ha hablado ahora sobre el lado oscuro de Hollywood, y puedes encontrar sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

Un tema por el que Wilson estuvo en mitad de la polémica fue cuando confirmó su "salida del armario" justo después de la tragedia en el club nocturno Orlando Pulse en junio de 2016: "A menudo desearía no haberlo hecho porque me acusaron de aprovecharme de una tragedia para obtener atención personal", dijo. "Ahora claramente me gusta la atención, pero no soy tan insensible como para hacer una tragedia sobre mí, mi vida y mi historia. Eso no es lo que yo quería".

"A mucha gente le gusta decirle a las mujeres - y especialmente a las mujeres homosexuales - que están haciendo cosas para llamar la atención. Y me resulta extraño que lo peor que puede hacer una mujer es hacer algo para llamar la atención". Un ejemplo más de los daños colaterales de la fama en Hollywood, de la que Mara ha intentado huir.

Seguro que te interesa:

Los créditos finales de 'Matilda' esconden una historia tan triste que te hará llorar