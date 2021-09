'Maligno': El loquísimo final de la nueva película de James Wan, explicado

En el caso de que los anteriores éxitos del productor y director australiano James Wan no fueran suficiente, nace 'Maligno'. Tras haber dirigido 'Expediente Warren: The Conjuring', 'Saw', y la triunfante película de DC 'Aquaman', queda claro que James es muy bueno a lo que se dedica. Por lo tanto, no sorprende que haya decidido romper barreras con esta última historia de terror.

Aunque 'Maligno' muestra un trabajo formidable en desencadenar el final de la película, merece la pena discutir este maravilloso tramo final. Recordamos que a continuación abundarán los SPOILERSS, así que sigue leyendo bajo tu responsabilidad…

La actriz inglesa Annabelle Wallis, que tomó el papel de Grace Burgess en el drama 'Peaky Blinders', se transforma ahora en Maddie Mitchell, una chica a la que le suceden muchas cosas extrañas. Lo que parecen ser simples visiones sobre un asesino llamado Gabriel, acaba siendo una realidad que persigue a Mitchell desde hace mucho más tiempo del que se cree. Esta descubre que Gabriel era el nombre de su amigo imaginario de la infancia; uno que le influía a hacer cosas terribles.

Es necesario destacar que a lo largo de la película Maddie descubre que la adoptaron de bebé, y que después la llevaron a un centro de investigación. Años después, volvió a ese mismo instituto donde aprende que había nacido con un tumor parasitario que era capaz de susurrarle pensamientos y controlar su cuerpo. Los médicos hicieron lo que pudieron para eliminar el tumor al que denominan 'Gabrielle', pero una pequeña parte tuvo que quedarse para que sobreviviera Maddie.

El final de 'Maligno', explicado

Una confrontación física con su marido abusivo, permite que 'Gabrielle' vuelva a tener vida y toma forma de una cara terrorífica en la parte trasera del cráneo de Maddie. El tumor se vuelve loco, se desboca, e intenta asesinar a todo aquel que se interponga en su camino. Al encarcelar el cuerpo de Maddie, Gabrielle toma las riendas y se encarga de matar a todos los presentes en la celda y a todos los policías del edificio al estallar del cráneo de Maddie. Estas escenas son grotescas y nauseabundas, y de lo escandalosas que son, resultan hasta graciosas.

Wan decide crear un nuevo género de terror con 'Maligno' al fusionar nuevos y antiguos estilos de cinematografía terrorífica como el 'Giallo'. Aunque el film acabe con la victoria de Maddie, y Gabriel acabe encerrado en una prisión mental, eso no significa que no volveremos a ver este extraño tumor una vez más.