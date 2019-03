Madonna revoluciona la Mostra de Venecia

La cantante estadounidense Madonna ha presentado este jueves fuera de concurso en el 68 Festival Internacional de Cine de Venecia la película ‘W.E’ , un canto a la liberación femenina.

La 'reina del pop', cuya vida está llena de romances y fracasos sentimentales, pone imágenes a la historia de la estadounidense Wallis Simpson, cuyo amor por Eduardo VIII le llevó a este a abdicar al trono inglés en 1936 y a quien plantea como ejemplo de búsqueda de la felicidad femenina.

'W.E' son las iniciales que responden a Wallis y Eduardo, pero evocan también al "nosotros" en inglés, lleva y trae al espectador de la Inglaterra de principios del siglo XX al Nueva York actual con dos historias en paralelo que hacen pensar que esta es una película muy personal dirigida por una cineasta a sus 53 años.

Una película con mucho ritmo musical, continuos ‘bailes’ de cámara, donde sus personajes realizan una coreografía sacada de los videos musicales de la cantante. Todo ello hace pensar que la historia personal de Madonna se ‘esconde’ detrás de la de Wallis Simpson.

La cantante señaló durante su presentación, "En algunos momentos me he sentido una 'outsider'. Cuando llegué a Inglaterra. Ahora ya no me siento así. Ahora me siento mucho mejor en Inglaterra y creo que el país que me ha dado un gran apoyo en el caso de este filme".

La 'reina del pop' reconoció el apoyo de Ritchie y de su también ex marido Sean Penn a su carrera como cineasta, en la que ya cuenta con el filme 'Filth and Wisdom' (2008) y que, según ha señalado era algo que siempre había querido hacer desde muy pequeña.