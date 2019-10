Stephen King ha dado más ideas al cine y a las series de terror que ningún otro escritor sobre la Tierra. Si nos ponemos a hacer recuento, sólo en los últimos meses ha sido llevada a la gran pantalla la segunda parte de 'It', 'En la hierba alta' y 'El visitante' ya son dos series y pronto veremos 'Doctor Sueño', la secuela de 'El resplandor'.

Por tanto, en Entertainment Weekly han querido preguntarle al maestro del terror por sus recomendaciones para Halloween, sin tener en cuenta sus propias creaciones. Estas han sido sus respuestas:

La película 'Muñeco diabólico ('Child's Play')

"No fui a verla al cine porque pensé que sería una secuela sin más. Pero Mark Hamill pone la voz a Chucky y me encanta la película. Me reí y lloré viéndola. Todos los que participan en la película hacen un gran trabajo, y el guión es inteligente y divertido".

La serie 'Marianne' de Netflix

"Me encanta esta serie. Es francesa y da mucho, mucho miedo. Tiene algo de 'Stranger Things' y también de Steve King". El escritor habla de esta ya conocida serie cuya sinopsis oficial cuenta: "Una famosa escritora de terror regresa a su ciudad natal, donde descubre que el espíritu maligno que la acecha en sus sueños está sembrando el caos en el mundo real".

El libro 'Ninth House' de Leigh Bardugo

Aunque aún no se ha publicado en nuestro país Stephen King ya lo ha podido leer y cuenta que "es un libro maravilloso, es como 'Harry Potter' pero para adultos. Es el tipo de libro que mientras lo lees piensas, 'da miedo, es inteligente, imaginativo, y espero que haya más'".

