¿Por qué ha ganado Laura Pausini un Globo de Oro?

La cantante italiana Laura Pausini ha conseguido un nuevo hito en su exitosa carrera. La también coach de 'La Voz' ha ganado un Globo de Oro por la canción 'Io Si'.

La artista ha recibido este reconocimiento junto a Diane Warren y Niccolò Agliardi, al recibir este domingo el Globo de Oro a la mejor canción original por 'Io Sì', que pertenece a la banda sonora de la película italiana 'The life ahead'.

De esta forma 'Io Sì' se impuso a 'Fight for you' ('Judas and the Black Messiah'), 'Hear My Voice' ('The Trial of Chicago 7'), 'Speak Now' ('One night in Miami') y 'Tigress & Tweed' ('The United States vs Billie Holliday').

Laura Pausini, como no podía ser de otra manera, ha reaccionado muy emocionada y ha querido compartir como se siente en sus redes sociales con este mensaje: