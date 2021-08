Kristen Bell comparte una foto junto a su marido y sus hijas tras hablar de sus rutinas de higiene

Kristen Bell y Dax Shepard son un matrimonio de lo más querido por la audiencia. Los dos son actores, él tiene un podcast en el que se codea con otros actores y ambos comparten a menudo sus bromas y rutinas en las redes sociales, de forma completamente espontánea y natural.

Pero hace poco fueron noticia por su apoyo a Ashton Kutcher y Mila Kunis en su peculiares hábitos de higiene. Shepard ya se mostró de acuerdo con ellos en su podcast, que fue el lugar en el que hicieron tal revelación, pero más tarde Bell dejó claro que es "fan de esperar a que apesten" para duchar a sus hijas, Lincoln y Delta.

"Nos olvidamos", decía la actriz, lo que llevaba a su marido a incidir en que "A veces pasan cinco, seis días. Quiero decir, no huelen".

Ahora, por el Día de la Familia, Kristen Bell ha compartido una foto en Instagram junto a su marido y a las dos pequeñas en el jardín de su casa, con la piscina de fondo.

"Día de la Familia", escribe con sencillez la actriz de 'Frozen' como pie de foto junto a un corazón. Todos lucen looks muy veraniegos, dejando ver su ropa de baño debajo de otra más de abrigo, a excepción de Shepard que solo está en bañador. Y esta vez, como en todas las raras ocasiones que publican contenido con sus hijas, les han tapado la cara.

"Mi sensación es que elegí una carrera en el ojo público. Elegí ser citada, elegí que me tomaran una foto", explicó Bell en una entrevista con el medio Romper. "No sé si querrán eso. Así que realmente no tengo derecho a elegir por ellas", añadió con seriedad la actriz que siempre tiene una sonrisa bromista.

Además, Kristen Bell forma parte de la campaña 'No Kids Policy', cuyo objetivo es ayudar a la protección de los niños famosos del acoso de los paparazzi.

