Kristen Bell apoya a Ashton Kutcher y Mila Kunis en su polémica confesión sobre la higiene de sus hijos

La pareja formada por Mila Kunis y Ashton Kutcher enamora constantemente a todo el mundo allá donde vayan. Aunque ahora han abierto una gran polémica: y la culpa de todo la tiene su particular rutina de higiene.

El matrimonio, que se casó en 2015, tiene dos hijos juntos, Wyatt, de 6 años, y Dimitri de 4 y durante su participación en el podcast 'Armchair Expert' de Dax Shepard, han revelado cómo se enfrentan a la higiene personal de sus hijos y a la suya propia, algo que ha dividido a sus fans.

"Yo no lavo mi cuerpo con jabón todos los días. Pero me lavo las axilas, las tetas, los agujeros y las suelas", confesaba Mila Kunis, a lo que Ashton Kutcher añadía: "Yo me lavo las axilas y la entrepierna cada día, y nunca nada más. Tengo una barra de jabón Lever 2000 que lo cumple cada vez. Nada más".

Y aunque en el momento Dax Shepard ya se mostró de acuerdo con la idea, ahora ha sido su mujer, la también actriz conocida internacionalmente Kristen Bell, quien se suma a su bando.

Ambos han asegurado a The View que su opinión no difiere mucho de la Kunis y Kutcher. Porque, aunque "antes bañábamos a nuestras hijas todas las noches, antes de acostarnos es como la rutina", según dijo Shepard, pero a veces se olvidan ahora que son mayores. "Y luego, de alguna manera, empezaron a dormir por su cuenta sin la rutina, y tuvimos que empezar a decir: 'Oye, ¿cuándo fue la última vez que las bañaste?'", afirma.

"Sí, nos olvidamos", le daba la razón Bell, lo que llevaba a su marido a incidir en que "A veces pasan cinco, seis días. Quiero decir, no huelen".

"Soy un gran fan de esperar a que apesten. Una vez que atrapas un tufillo, esa es la forma que te hace saber que necesitas limpiarlo", confesaba Kristen Bell. "Hay una bandera roja. Porque honestamente, son solo bacterias. Y una vez que tienen bacterias, tienes que ser como, 'Entra en la bañera o la ducha'. Así que no lo odio. Espero a que apesten", añadía.

