Kit Harington revela que rechazó ser otro superhéroe antes de aparecer en 'Eternals'

Kit Harington se catapultó a la fama con su papel en 'Juego de Tronos' interpretando durante toda la serie a Jon Snow. Eso sí, hace ya tiempo que el universo de J.R.R. Martin llegó a su fin con la saga de 'Juego de Tronos' y desde entonces Harington se ha visto envuelto en nuevos proyectos.

Evidentemente el que más revuelo ha causado es 'Eternals', la nueva cinta del MCU que continuará con la expansión de la Fase 4. En esta película el actor dará vida al Caballero Negro, de quien todavía no sabemos demasiada información sobre él o su papel en esta nueva etapa de Marvel.

Aunque parece que el universo de los superhéroes no es algo nuevo para Kit y a pesar de ser esta su primera vez en una película de este estilo, según él mismo ha desvelado, ya le ofrecieron un papel en un largometraje de este tipo. Así lo confirma Harington en una entrevista con Total Film: "No diré cuál era, pero sí, había una película de superhéroes que tuve que rechazar hace un tiempo. Fue hace tiempo y sentía que no era el momento adecuado para hacerlo. Y creo que no me equivoqué. En mi cabeza estaba totalmente centrado en el universo de Jon Snow".

"Sabes, el mundo del cómic y de los superhéroes ya me ha llamado antes y no me gustaba nada el rol que me ofrecieron y consideré que no era el momento para hacerlo. Así que rechacé la oferta. Luego llegó 'Eternals' y sentí que era el momento. Me gustó el personaje que me ofrecieron ya que no era necesariamente un Eternal. Era humano y eso me gustó. En ese momento sentía que podía hacer algo con eso, ya que el personaje viene con todos sus fallos humanos. Así que era el personaje que más me atraía a hacer esto, eso y también poder ser parte del MCU, lo que es muy emocionante".

Seguro que te interesa:

Kit Harington revela la gran importancia que tendría su misterioso personaje tras 'Eternals': "La punta del iceberg"