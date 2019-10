'Fast and Furious' es una fuente ilimitada de contenido y tras 8 películas, un spin-off y el próximo estreno de la noven entrega este Universo tiene vida para largo.

A lo largo de todo este tiempo muchos son los rostros conocidos que se han ido sumando a su reparto como Charlize Theron, Gal Gadot, Elsa Pataky, Luke Evans o Idris Elba.

Pues bien parece que próximamente podremos ver a un peso pesado del cine entre sus estrellas, el mismísimo Keanu Reeves. Un nombre que ha sonado en varias ocasiones pero que parece ser se convertirá en una realidad.

Ha sido a raíz de una entrevista de Chris Morgan, guionista de 'Fast and Furious', a 'SreenRant' quien ha dejado caer este bombazo: "Me senté con él y estamos hablando. Llevo mucho tiempo queriendo que estuviera en el Universo Fast. Solo estamos tratando de encontrar el momento... lo más difícil siempre es el tiempo y cuadrar los horarios para después diseñarlo juntos. Mi gran deseo es que esté en esta franquicia, lo aseguro", explica.

Este fichaje estuvo a punto de llevarse a cabo para 'Hobbs and Shaw' donde Reeves iba a ser Eteon, el líder de la organización, pero finalmente no pudo ser. Pero, aún así, Chris Morgan no tira la toalla y seguro que cuando encuentre el personaje perfecto consigue que veamos a Keanu en este Universo.

