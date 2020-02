Kate Winslet y Leonardo DiCaprio fueron los encargados de interpretar a los ya icónicos papeles de Rose y Jack en el clásico del cine de James Cameron, 'Titanic'.

Este año se cumplen dos décadas desde el estreno de la película y los actores han recorrido mucho trecho desde entonces. Ambos han conseguido tener unas carreras profesionales muy bien forjadas que les han mantenido siempre en lo más alto de la industria de Hollywood.

Los oscarizados actores han demostrado una vez más su buena relación y complicidad fuera de las cámaras, aunque siempre han desmentido haber mantenido una relación sentimental. En una entrevista realizada en la revista Glamour, Kate Winslet ha afirmado que mantiene conversaciones con DiCaprio utilizando frases del guion de 'Titanic'. "A veces repetimos frases del guión de Titanic cuando estamos juntos, simplemente porque podemos y pensamos que es muy divertido", ha declarado la actriz.

La relación entre los dos actores en envidiable y su amistad ha estado siempre por encima de cualquier rumor. Y siempre nos han dejado adorables declaraciones de amor y respeto como ésta de Kate a Leo: "Bueno, creo que puedo hablar en nombre de los dos. Tenemos muchas más arrugas, ¿verdad, cariño? Estoy muy orgullosa de él. (...) Ahora es todo un hombre, mírale, está más grande. Físicamente no están tan diferente, solo estás menos escuchimizado". Y DiCaprio añadió: "Está tan preciosa y radiante como el día en que la conocí. Es una profesional. Se fuerza a sí misma para conseguir una emoción real cuando trabaja. Por eso sigo diciendo que es la mejor".

Además, Winslet terminaba por revelar en la entrevista que ha concedido que no tenía en ningún momento un plan B si su carrera como actriz no hubiera triunfado: "Debería haber tenido uno, porque si todo se hubiese ido a la porra, me habría quedado estancada. Tuve una idea fugaz de ser peluquera, pero le corté un lóbulo de una oreja a un amigo intentando cortarle el pelo. Le he visto hace poco y me quedé como 'siento lo de tu oreja'".