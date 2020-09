Kate Winslet se arrepiente de trabajar con Woody Allen y Roman Polanski: "¿Qué c*ño hacía?"

Kate Winslet ha hablado por primera vez de lo que piensa ahora de haber trabajado con los cineastas Woody Allen y Roman Polanski, ambos acusados de haber cometido abuso sexual.

La actriz se ha sincerado sin filtros en un reportaje con Vanity Fair sobre su vida y este gran arrepentimiento sobre sus películas 'Wonder Wheel' y 'Carnage'.

"Es que es en plan, ¿qué coño hacía trabajando con Woody Allen y Roman Polanski? Me resulta increíble cómo esos hombres estaban en tan alta estima y en lo más alto de la industria del cine durante tanto tiempo. Es jodidamente vergonzoso. Y tengo que asumir responsabilidad por el hecho de que yo trabajé con los dos. No puedo devolver el tiempo. Estoy lidiando con ese arrepentimiento pero, ¿qué nos queda si no somos capaces de ser jodidamente honestos sobre todo esto?".

La intérprete asegura que ha decidido hablar ahora porque "la vida es puto corta y me gustaría dar lo mejor de mí en cuanto a ser un ejemplo decente para mujeres jóvenes".

