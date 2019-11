Hace unos días The Hollywood Reporter publicó que la secuela de 'Joker' ya estaba en camino y que además Todd Phillips, su director, se encargaría de crear otra película de orígenes de personajes de DC. Poco después Deadline negaba la información de THR. Ahora el cineasta y principal implicado por la noticia ha hablado para IndieWire, aclarando en qué situación se encuentra el proyecto.

El cineasta parece confirmar que THR "se adelantó a la señal de salida. Honestamente puedo negar que hubiera una reunión en Warner el 7 de octubre. Si me conoces a mí y a mi carrera, ese no es mi estilo. Hice una gran comedia con Warner Bros, 'Resacón en Las Vegas', y no por ello me convertí de forma inmediata en productor de comedias como, 'oh, produzcamos películas'. Bradley Cooper y yo tenemos una compañía de producción en Warner. He trabajado con ellos durante 15 o 16 años. Tenemos dos cosas en desarrollo a la vez, no 40 cosas como otras personas. No soy el tipo de persona que llega y dice 'quiero estas 40 películas'. Simplemente no tengo esa energía".

Hablando sobre la posible secuela, Todd Phillips aclara que "cuando les presenté Joker por primera vez, no era una película, era más hacer una marca. Lo desecharon rápidamente y lo pillé enseguida. Joaquin Phoenix y yo ya hemos dicho públicamente que estábamos hablando de una secuela desde la segunda semana de rodaje porque es algo divertido de lo que hablar. Pero ese artículo (de THR) se refería a más cosas que no eran ciertas. No sé de dónde ha salido, si se trata de algún asistente intentando ganar la aceptación de un escritor".

