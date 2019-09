No parece descabellado que Joaquin Phoenix se lleve este año un Oscar por interpretar al Joker de DC en la película dirigida por Todd Phillips. El hype es real y los fans están deseando que llegue el 4 de octubre para ver el resultado. Y parece que van aún más allá, porque ya imaginan a esta versión del villano enfrentándose al Batman de Robert Pattinson.

Aunque el propio Todd Phillips ya desmintió esta posibilidad, el periodista Jake Hamilton ha querido preguntarle al actor cómo sería un hipotético encuentro entre los dos personajes. Joaquin Phoenix guarda silencio y luego responde: "no había pensado en eso. Siento presión, pareces emocionado, y veo esa energía y quiero corresponder, pero no sé cuál sería su reacción. Me imagino que sentiría la misma oleada de emoción".

Puedes ver el momento aquí. Y ahora, a contar los días que quedan para el estreno en cines.

