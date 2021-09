Johnny Depp tiene un hermano: Así es Daniel Depp, el desconocido apoyo del actor que no se parece en nada a él

Johnny Depp es una de las estrellas más conocidas y aclamadas de Hollywood, por su rol en numerosas cintas ya sea en la saga de 'Piratas del Caribe', 'Alicia en el País de las Maravillas' o 'Charlie y la fábrica de chocolate', entre muchos otros. Es un actor que ha estado mucho en el punto de mira, no solo por su carrera cinematográfica, pero también por asuntos de su vida personal como la batalla legal con su exmujer Amber Heard.

Lo que no se sabía, o por lo menos lo que muchos no sabían hasta ahora, es que Johnny tiene un hermano, Daniel Depp, diez años mayor que él.

La infancia de los hermanos Depp fue una muy caótica, ya que se mudaban de sitio en sitio muy regularmente. También crecieron en una familia donde se utilizaba y fomentaba mucho la violencia, algo de lo que Johnny ha hablado abiertamente a lo largo de los años.

El actor le cuenta a Rolling Stone, "No diría que mi juventud fue el modelo perfecto en cuanto a la crianza de un niño. Fue una educación relativamente violenta. Si hacías algo mal, te pegaban. Si no hacías algo mal, te pegaban. Pero mis padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían, así que me imaginé que haría lo mejor con lo que sabía, que era hacer más o menos lo contrario de lo que [sus padres] hicieron, y creo que estaré bien".

La influencia de Johnny en la carrera profesional de su hermano Daniel

Aunque la infancia de los hermanos Depp no fue nada fácil, los dos estaban muy unidos y siguen siendo grandes influencias el uno para el otro.

En una entrevista con 'The Scotsman', Daniel cuenta que comenzó siendo profesor de inglés en un colegio de Maine en Estados Unidos, pero a él lo que realmente le apasionaba era escribir.

En 1994, cuando su hermano Johnny empezó a ascender a la fama, se animó a cambiar de rumbo en cuanto a su carrera profesional. Al principio, este sintió miedo porque sabía que se "adentraba en una situación política caldeada", pero luego ese miedo se convirtió en algo positivo ya que acabó haciendo lo que más amaba: escribir.

Daniel saco su primer libro 'Loser's Town', y admite que su carrera no hubiera sido la misma si no hubiera sido por el apoyo incondicional de su hermano. En la entrevista dice, "Creo que el libro nunca habría salido adelante sino hubiera sido por él diciéndome, 'Tienes que publicar algo ya; me estás matando!'".

Por lo que, aunque se lleven casi 10 años entre ellos, sostengan carreras profesionales distintas, y que la vida de Daniel sea mucho más privada que la de Johnny, los dos hermanos siguen teniendo una relación muy cercana y son imprescindibles el uno para el otro.

Seguro que te interesa:

La reacción de Dani Rovira al encontrarse a Johnny Depp en San Sebastián por la que han aplaudido al actor