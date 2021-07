Los rumores sobre una nueva versión de 'Cuatro fantásticos' llevan circulando desde que Fox se unió a Marvel. Las teorías sobre quiénes podrían protagonizarla también están a la orden del día y al parecer, una de las más sonadas sitúan a John Krasinski ('Un lugar tranquilo 2') y su mujer Emily Blunt como el perfecto dúo del Dr. Fantástico y la Mujer Invisible.

Y es que, aunque el reboot de 'Cuatro fantásticos' ya está confirmado en el calendario del MCU, aún no se sabe nada, solo que Jon Watts será su director, lo que ha dado pie a que los fans hablen de los actores que les gustaría ver. Parece ganar Krasinski que, aprovechando la promoción de 'Un lugar tranquilo 2', ha hablado con Comicbook sobre el tema.

"Me encantaría hacerlo. Creo que ser parte del mundo de Marvel sería increíble de todos modos y el hecho de que la gente me considere para ese nivel de papel sería increíble. Realmente no he tenido conversaciones o no sé nada de lo que está sucediendo con eso. Estoy esperando el anuncio de Kevin de qué diablos está pasando con eso tanto como tú", explicó Krasinski, confirmando que aún no hay nada hablado, pero que le encantaría sumarse al proyecto.

Además, no solo tuvo buenas palabras para la película, sino también para la franquicia y, sobre todo, para su presidente, Kevin Feige: "Es muy interesante porque soy un gran fan de Marvel. Creo que hacen lo suyo, creo que tienen una fórmula genial. Quiero decir, sí, saltaría allí. En Kevin confío. Ese tipo no solo es el tipo más talentoso, sino el tipo más agradable. Lo que sea que él quiera, lo discutiremos".

La faceta de John Krasinski como director, ¿otra posibilidad?

John Krasinski también acaba de estrenar la esperada 'Un lugar tranquilo 2', película en la que retoma el rol de director tras el éxito de su primera parte. Por esto, no es raro que también comentase en la misma entrevista que le encantaría poder dirigir una película para Marvel.

La crítica se está portando bien con 'Un lugar tranquilo 2', también sus espectadores, por lo que no sería raro que Krasinski pudiese estar al frente de una película del MCU en el futuro si se une al equipo.

En cuanto a Emily Blunt, ya se pronunció sobre por qué tuvo que rechazar el papel de Viuda Negra antes de Scarlett Johansson, por lo que podría querer quitarse la espinita con una nueva oportunidad.

