Joaquin Phoenix habla del "miedo" que tenía a ganar el Oscar a Mejor Actor por el 'Joker'

Joaquin Phoenix ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Arthur Fleck en el oscuro thriller de Todd Phillips, 'Joker', en febrero de 2020. Aunque para muchas estrellas el hecho de ganar un premio Oscar signifique todo una logro, Phoenix asegura que su victoria fue más agotadora que emocionante. Tampoco considera que sintió esa emoción inicial cuando se hizo con el galardón.

En una entrevista con The Sunday Times, el actor admite que recibir el premio supuso un gran agotamiento mental. También revela que estaba muy nervioso por subir al escenario y dar un discurso tras recibir el premio:

"Voy a ser sincero contigo. No quería subir a ningún sitio ni hacer nada. No me entusiasmaba la oportunidad. Simplemente no soy así. Estaba lleno de miedo", reconoce.

Joaquin Phoenix en 'Joker' | Warner Bros

El actor pensaba dar un discurso corto para desaparecer del escenario lo antes posible, pero en cuanto llegó hasta ahí, se dio cuenta de que podía utilizar ese momento para delinear los temas relacionados con los derechos de los animales:

"Estaba en esa situación, y había una parte de mí que sólo quería decir: 'Muchas gracias, genial, buenas noches'. Pero sentí que tenía que hacerlo…'", exhala.

"Si estoy aquí arriba, no puedo simplemente dar las gracias a mi madre", bromea la estrella.

El emotivo discurso de Joaquin Phoenix en los Premios Oscar

Aunque estuviera aterrorizado, Joaquin acabó dando un emotivo discurso en el que exploró los "angustiosos problemas" a los que se enfrenta el mundo. El actor apunta que los ve como algo que une más que como algo que divide y animó a todos a vivir con amor y compasión: "Estoy lleno de mucha gratitud en este momento, y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados, ni de nadie en esta sala porque compartimos el mismo amor, el amor al cine, y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria. No sé qué sería de mí sin el", comenzó.

"Pero creo que el mayor regalo que me ha dado a mí, y a muchos de nosotros en esta sala, es la oportunidad de usar nuestra voz para los que no tienen voz. He estado pensando mucho en algunos de los problemas angustiosos a los que nos enfrentamos colectivamente, y creo que a veces sentimos, o nos hacen sentir, que defendemos causas diferentes. Pero para mí, veo puntos en común", continua.

Joaquin Phoenix, Renée Zellweger y Brad Pitt con sus Oscar | Getty

Phoenix también destaca la visión egocéntrica que tiene la sociedad: "Creo que nos hemos desconectado mucho del mundo natural y muchos de nosotros somos culpables de una visión egocéntrica del mundo, de la creencia de que somos el centro del universo".

Al final también hace referencia al tema de derechos de animales, una causa que con la que está muy concienciado: "Nos adentramos en el mundo natural y lo saqueamos para obtener sus recursos. Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando da a luz, le robamos el bebé. Aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles. Y luego nos bebemos la leche que tendría que ser para su ternero, y la ponemos en nuestro café y nuestros cereales".

