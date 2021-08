Jessica Chastain revela el "daño permanente" que le ha causado el maquillaje de su última película

Más información El tik tok de Jessica Chastain en el que te pide que dejes de confundirla con Bryce Dallas Howard

Jessica Chastain es una actriz especialmente conocida por su papel en 'Criadas y señoras', película que además le valió por una nominación al Oscar de Mejor actriz de reparto. Pero ahora su nuevo proyecto, 'Los ojos de Tammy Faye', llegará a los cines el 17 de septiembre y ella ha hecho una dolorosa confesión.

La actriz ha explicado a Los Angeles Times que, con el objetivo de caracterizarla como Tammy Faye Bakker, se le aplicó un maquillaje muy "pesado", compuesto de gran cantidad de maquillaje, prótesis y pelucas. Y asegura que eso le ha causado en la piel un daño permanente.

"Creo que seguro que he hecho algún daño permanente a mi piel en esto. Oye, yo como muy sano y cuido muy bien mi piel y me mantengo fuera del sol y de todas esas cosas", cuenta Jessica Chastain. "Pero es pesado. Y cuando lo usas todo el día, todos los días, el peso de la misma en tu cuerpo, estira tu piel", añade.

"Finalmente me lo quité, y pensé: '¡Me veo de 50 años!'. No, estoy bromeando. Pero está bien. Es por mi arte", le ha quitado importancia la actriz que, agrega, que "tienes que llegar a través del maquillaje, no puedes dejar que el maquillaje sea la actuación".

"Tammy era tan emocional, y tenía miedo de que no sería capaz de emocionarme con todas estas cosas por todas partes. ¿Voy a poder ver a la gente y sentirme libre? Solo tenía que acostumbrarse. Tanto para mí es que tengo que engañarme", explica.

También ha revelado que, aunque la media de horas que tenía que pasar siendo maquillada era de unos cuatro horas, llegó a ascender hasta las siete. "Después de eso, llegué al set y estaba tan asustada. Empecé a tener sofocos porque es muy pesado y caliente. Tenía miedo. Era como ir en un vuelo de larga distancia todos los días. Porque si se tarda siete horas y media en ponerse, va a tardar al menos dos horas en quitarse. Me preocupaba. Estaba preocupada por mi circulación", confiesa, haciendo referencia a que se preocupó por lo mucho que tardarían también en desmaquillarla.

"Cuando llegué al set ese primer día, después de 7 horas y media, estaba como, 'No me queda energía'. Y se supone que debe aparecer con tanta energía. Esa fue la mirada de los años 90, el final. Esa es la mayoría de las prótesis que he usado. Incluso el bronceador y la fundación son mucho más oscuros, las pestañas son más gruesas. El maquillaje se vuelve más pesado a medida que envejece", se sincera Chastain.

El 17 de septiembre Jessica Chastain, acompañada de Andrew Garfield en el papel del esposo de Tammy Faye, podrá ver en las salas de cine que todo mereció la pena.

