Jessica Biel se sincera sobre cómo ha vivido la paternidad de sus dos hijos con Justin Timberlake en la pandemia

Desde que comenzase la pandemia han sido muchos los problemas que trajo consigo para las familias, sobre todo en aquella etapa en la que todo el mundo se quedó en casa. Muchos de los que más sufrieron fueron los niños, y este tipo de problemas afectaron a todo tipo de familias, celebridades incluidas.

Ahora Jessica Biel, que fue una de ellas, se ha sincerado sobre cómo ha vivido esta etapa junto a su marido, Justin Timberlake, y la paternidad durante el confinamiento. La pareja tiene dos hijos, Silas, de 5 años, y Phineas, que nació precisamente durante el confinamiento el año pasado.

"Todo ha sido: ser flexible y que todo fluya", asegura. Jessica cuenta cuenta en People cuál ha sido la clave para que todo funcione a la perfección entre los dos: "Pero hay que dividir para conquistar, sino creo que la otra persona se quema demasiado. Y solo teníamos que estar ahí el uno para el otro".

Además, Jessica cuenta la ayuda que ha sido la burbuja en la que su hijo mayor ha podido seguir sus estudios y su vida social: "Fue de gran ayuda para mis hijos el poder tener un pequeño círculo social y así no me volví loca. No soy profesora, esto es lo que he aprendido".

Para terminar, Jessica cuenta lo único que desea ahora que las cosas se han tranquilizado un poco: "Solo quiero estar con mis amigos, mirarnos entre nosotros y poder decir, 'Lo hemos conseguido'. Los seres humanos somos criaturas resistentes. Volvemos más fuertes cuando las cosas han sido muy duras".

Jessica Biel lanza su nuevo proyecto, 'Kinderfarms'

Jessica Biel se ha visto involucrada en nuevos proyectos, pero esta vez se ha alejado del mundo de la interpretación para optar por un sector muy diferente. La actriz ha lanzado Kinderfarm, su nueva marca de productos de salud y bienestar.

La empresa ya tiene su primer producto, Kinderlyte, que es un remedio natural que ayuda con la deshidratación. Esta marca ofrece productos veganos y Kynderlyte está hecho sin edulcorantes, colorantes ni sabores artificiales.

No es la primera actriz que se lanza al mundo del lifestyle, como la archiconocida Gwyneth Paltrow, o Selena Gomez o Rihanna.