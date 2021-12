Jennifer Lopez, "cabreada" tras las palabras de Ben Affleck sobre Jennifer Garner y la bebida según una fuente

Hace unos días que Ben Affleck decidió sincerarse en el programa de Howard Stern durante su tour de promoción de su nueva película, 'The Tender Bar'.

El actor habló con el presentador sobre su adicción al alcohol, su matrimonio fallido con Jennifer Garner y cómo se había sentido "atrapado", lo que le empujó a empezar a beber de forma continuada antes de atreverse a salir de esa situación.

Aunque Affleck, que actualmente está sobrio, solo tuvo buenas palabras para su exmujer y madre de sus hijos y aseguró que lo hicieron lo mejor que pudieron para lidiar con la separación y ponerlos a ellos primero, también reconoció que si hubiera seguido casado con ella "aún estaría bebiendo".

Ben Affleck y Jennifer Garner | Gtres

Sus palabras han levantado reacciones de todo tipo y ahora al parecer han dado información sobre cómo se siente Jennifer Lopez. Recordemos que Ben y JLo se dieron una segunda oportunidad y se les ve muy enamorados 20 años después de romper su compromiso por la presión mediática que sufrieron como pareja.

La supuesta reacción de Jennifer Lopez a las palabras de Ben Affleck

Ahora, Lopez parece no estar muy contenta con que Ben haya sido tan sincero, según ha afirmado una fuente cercana a Page Six.

"JLo está cabreada. La están arrastrando a esto porque está con él. Ella no quiere que la vinculen con esto", asegura.

"Ella ha conocido a Jennifer Garner. Está intentando conocerla más y a los hijos de Ben. Y es temerario e inconsciente por su parte [decir estas cosas]".

No obstante estas declaraciones no son más que rumores, y el propio medio apunta que una fuente diferente afirma que esto "simplemente no es cierto" y que la prioridad de todos son los niños.

