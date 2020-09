La inteligencia artificial elige a Henry Cavill como el nuevo James Bond

Henry Cavill ha demostrado ser no solo uno de los actores más aclamados por los fans, sino uno de los que más en forma está, como se puede apreciar en sus papeles como Superman en la saga del Universo DC, Geralt de Rivia en la serie que protagoniza de 'The Witcher', y que tiene dotes de espía, en la película 'Operación UNCLE'.

Es por ello, y por su ascendencia británica, que ha sido escogido por una inteligencia artificial para ser el próximo agente 007. Después de que Daniel Craig haya cumplido un amplio cupo como James Bond, habiendo hecho un total de 5 películas desde el 2006, una de las cuales aún está por estrenar ('Sin tiempo para morir'), los fans de la franquicia ya llevan un tiempo valorando cuál podría ser una buena opción para que recoja el testigo.

Después de que se escuchasen nombres como el de Idris Elba o Richard Madden como candidatos, o la posibilidad de que en esta ocasión fuese una mujer quien encarnase al espía, la inteligencia artificial de un estudio realizado por Largo.ai, ha estimado que el actor británico con mayores probabilidades de causar un impacto positivo en el público al ver la película, sería Henry Cavill con un 92,3% de probabilidades.

Aunque si la elección del actor no fuese británica, otras opciones quedarían por encima de Cavill, como el neozelandés Karl Urban ('El señor de los Anillos' y 'The Boys'), que habría obtenido un 96,7%, y si fuese además una mujer, la que sobrepasaría a todos ellos sería Gina Carano ('The Mandalorian'), con un 97,3%.

