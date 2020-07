La inesperada forma en la que Robert Downey Jr. podría volver al Universo Marvel en 'SpiderMan 3'

Si le dijeras a alguien después de todo lo que se ha oído de boca del propio Kevin Feige y los hermanos Russo, y visto lo visto en 'Vengadores: Endgame', que Robert Downey Jr. volvería a aparecer en el Universo Marvel, te diría que eso es imposible. Sin embargo, recientes declaraciones hacen que esto sea más posible en ‘Spider-Man 3’.

Según el portal de We Got This Covered!, tanto Marvel como el propio Robert Downey Jr. estarían interesados en que este apareciese en la próxima película de Tom Holland como el trepamuros.

Pero claro, ¿cómo harían para que esto fuese posible si su personaje murió en 'Vengadores: Endgame'? La solución está en el traje del propio SpiderMan.

Como pudimos ver desde su primera película 'SpiderMan: Homecoming', Peter Parker tiene un sistema de inteligencia artificial integrado en el traje de SpiderMan al igual que Iron Man, con lo que han pensado que, en su próxima película, la voz de mujer que Peter llamó Karen (voz de Jennifer Connelly), pase a ser la de Tony Stark, para hacer posible así su regreso al Universo Marvel aunque sea de una manera más simbólica.

