Inaudito: John Williams, el compositor musical de Star Wars, no ha visto ninguna película de la saga

John Williams es prácticamente el compositor musical más conocido de todo Hollywood. Una fama merecida, pues ha compuesto la música de grandes clásicos y sagas del cine como 'Superman', 'Indiana Jones' o 'E.T'. Además, el director de orquesta estadounidense ha sido nominado en múltiples ocasiones al Oscar a la mejor banda sonora, ganando la estatuilla en cinco ocasiones.

Uno de estos Oscar lo ganó en 1977 al componer la música de la primera película de 'Star Wars', y desde entonces ha sido el encargado de crear los temas para todos los episodios. Su papel dentro de la saga galáctica es fundamental, pues composiciones como la música introductoria de las películas o la Marcha Imperial forman parte de la lista de reproducción de muchos cinéfilos. Y aún así, el bueno de John Williams no se ha visto ni una de las películas.

Como lo lees, el afamado compositor nunca ha visto ninguna película de Star Wars. Así lo ha afirmado en una entrevista con el Mirror. "Cuando compongo la banda sonora, prácticamente vivo con la película, por lo que no tengo el impulso de ir a verla en el cine", señala el conocido director, qué también reconoce que "no está particularmente orgulloso de ello".

Es más, aunque las piezas de la banda sonora de Star Wars sean conocidas por todo el mundo, John Williams no las considera como unos clásicos. "No lo sé. Creo que mucho de los temas no son muy memorables, pero es verdad que es la música más popular que he compuesto".

Sorprendentes declaraciones del hombre que ha compuesto la música de varias generaciones.