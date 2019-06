Muy pasado de peso: Las impactantes imágenes de Russell Crowe donde no queda ni rastro de 'Gladiator'

En el año 2000 se estrenaba 'Gladiator', el film épico sobre la trágica vida del general Máximo Décimo Maridio en el Imperio Romano que le valió a Russel Crowe un Oscar a Mejor Actor.

Un papel que llenó de esplendor a Crowe quien se convirtió en uno de los actores del momento. Entonces el intérprete tenía 35 años y su aspecto era muy diferente al que luce en la actualidad.

Es cierto que han pasado muchos años y, el tiempo no pasa en balde para nadie, pero en el caso de Russell Crowe su transformación física es muy llamativa. No es la primera vez que hablamos de la subida de peso del actor o de su desmejorado aspecto pero en sus últimas imágenes queda claro que ya no es el mismo 'Gladiator' que nos conquistó en la gran pantalla.

