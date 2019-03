La imagen oficial de 'Once upon a time in Hollywood' en la que no podrás reconocer a Margot Robbie

Quentin Tarantino se ha rodeado de estrellas para rodar 'Once upon a time in Hollywood', su cinta ambientada a finales de los 60, cuando tuvieron lugar los tristemente célebres asesinatos de Charles Manson y su secta.

Sony Pictures difundió hace unas horas el primer póster de la película, en la que veíamos a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, y la imagen ha dado lugar a graciosos memes en Intenet. Ahora llega el turno de Margot Robbie, que interpreta a Sharon Tate.

¿Pero de verdad es ella? Dale al play del vídeo e intenta reconocer a la actriz en la imagen, ¡no es fácil!

Seguro que te interesa:

Nuevo tráiler oficial de 'Toy Story 4', con el reencuentro más esperado de Woody y Bo Beep